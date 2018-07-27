Госдеп пригрозил санкциями работающим над "Северным потоком — 2" фирмам

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил о сохраняющемся "серьезном" риске санкций для фирм, работающих над российскими проектами газопроводов в Европу, в частности, над "Северным потоком — 2", но отказался уточнить, будут ли ограничительные меры действительно введены и в какие сроки.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток — 2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком — 2" с помощью поставок сжиженного природного газа. В Германии и России подчеркивают, что проект является сугубо коммерческим, в частности, угрозы санкциями в Москве считают проявлением недобросовестной конкуренции.

Феннон, который недавно посетил Польшу, Украину и Грецию, заявил в ходе телефонного брифинга, что "США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии". Он отметил, что в США ожидают европейской комиссии "директив по газу", нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.

"Фирмы, задействованные в секторе (проекта) российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций – это касается и "Северного потока — 2" и, конечно, "Турецкого потока", — заявил Феннон.

При этом он не стал уточнять, будут ли санкции рано или поздно введены, отметив лишь, что "риск санкций сохраняется". "Что касается будущих санкций, того, будут ли они введены и когда, США не комментируют, что мы планируем делать в будущем, но мы хотим подчеркнуть серьезный риск, который существует", — отметил представитель госдепа.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".