Госдеп пригрозил санкциями работающим над "Северным потоком — 2" фирмам

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил о сохраняющемся "серьезном" риске санкций для фирм, работающих над российскими проектами газопроводов в Европу, в частности, над "Северным потоком — 2", но отказался уточнить, будут ли ограничительные меры действительно введены и в какие сроки.
Феннон, который недавно посетил Польшу, Украину и Грецию, заявил в ходе телефонного брифинга, что "США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии". Он отметил, что в США ожидают европейской комиссии "директив по газу", нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.
При этом он не стал уточнять, будут ли санкции рано или поздно введены, отметив лишь, что "риск санкций сохраняется". "Что касается будущих санкций, того, будут ли они введены и когда, США не комментируют, что мы планируем делать в будущем, но мы хотим подчеркнуть серьезный риск, который существует", — отметил представитель госдепа.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".