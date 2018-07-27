Ассанж должен будет покинуть посольство, заявил президент Эквадора

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу рано или поздно придется покинуть посольство страны в Лондоне, где он укрывается с 2012 года.

По словам президента, такое длительное пребывание в убежище можно назвать "нарушением прав человека".

"Я никогда не поддерживал тип деятельности, которую осуществляет Ассанж, я всегда был против вмешательства в личную переписку людей с целью получения данных, какими бы ценными они ни были, для того чтобы рассказать миру о нежелательных действиях правительств и людей, — это неправильно", — заявил Морено, выступая в Мадриде. Он добавил, что существуют "правильные и законные способы" находить информацию.

Президент пояснил, что предыдущее руководство Эквадора предоставило Ассанжу убежище, обоснованно считая, что существует угроза его жизни.

"Единственное, чего мы хотим — гарантий, чтобы его жизнь не подвергалась опасности. Мы обсуждаем вопрос с его законными представителями и с британским правительством", — подчеркнул Морено. Он добавил, что по этой теме не общался только с самим Ассанжем.

Посольство и Даунинг-стрит не комментируют

В самом посольстве высказывания президента Эквадора не прокомментировали.

"Я ничего не могу сказать по данному поводу. Но вы можете посмотреть сайт МИД Эквадора, где есть официальное заявление", — заявила РИА Новости официальный представитель эквадорской дипмиссии.

Официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании сообщил журналистам, что ситуация с основателем WikiLeaks не обсуждалась во время последнего визита Морено в Лондон.

Адвокат: Борцам за правду не место в тюрьме

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы другого известного разоблачителя Эдварда Сноудена, уверен, что ситуация с Джулианом Ассанжем является нарушением прав человека и негативно характеризует США.

"Если такие события будут дальше развиваться, то очевидно, что о правах человека говорить бесполезно, поскольку американцы поставили перед собой цель во что бы то ни стало Ассанжа арестовать и доставить на территорию Америки только за то, что он сообщает миру правду, рассказывает о грубейших нарушениях прав и свобод. За это нельзя же сажать человека в тюрьму и привлекать к уголовной ответственности", — сказал Кучерена РИА Новости.

Политическое убежище

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Биография Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.

По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.