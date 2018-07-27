Путин прокомментировал дальнейшие встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву, но готов приехать и в Вашингтон, сообщил сам российский лидер Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Президент поддержал желание американского коллеги проводить дальнейшие встречи, но подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице. "Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — отметил он.

Путин заявил, что пригласил Трампа в Москву, но и сам готов поехать в Вашингтон. И вообще, говорит, что их встречи очень полезны pic.twitter.com/TzyAcqqKtq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 июля 2018 г.

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Президент подчеркнул, что встречи с Трампом будут происходить на международных форумах, включая G20.

"У нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах", — сказал Путин.

В целом российский лидер оценил встречи с американским коллегой как "полезные".

Ранее в июле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter заявление о том, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина осенью в Вашингтон, и дискуссии по этому поводу уже ведутся.

Саммит в Хельсинки

В Хельсинки 16 июля прошла первая полноформатная двух президентов. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Позже Трамп подвергся резкой критике со стороны американских СМИ и политиков.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.