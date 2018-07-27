ЕАЭС создаст орган по расследованию авиапроисшествий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза до конца текущего года согласуют решение о создании нового межгосударственного органа по расследованию авиапроисшествий, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Относительно вопроса о создании органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить, что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершено в текущем году. В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета", — сказал Пашинян.