Путин рассказал, как принимаются решения в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В международной организации БРИКС нет чьего-либо лидерства, все решения принимаются на основе консенсуса, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Здесь действительно нет, скажем, какого-то формального лидерства. Все вопросы решаются, (решения) принимаются на основе консенсуса, с полным уважением к интересам всех участников этой организации", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"В этом ее огромное преимущество", — подчеркнул президент.

Юбилейный десятый саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. Помимо лидеров пяти стран, на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. На долю БРИКС приходится около 27% мирового ВВП. Население государств БРИКС составляет 42% от мирового, общая территория стран занимает 26% суши.