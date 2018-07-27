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Братоубийственная бойня: корейцы вспоминают войну Севера и Юга

(обновлено: 15:55 27.07.2018)
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CC BY-SA 3.0 / Danleo / The Statue of Brothers in Seoul War MemorialСтатуя Братьев в Сеульском Музее войныСтатуя Братьев в Сеульском Музее войны
CC BY-SA 3.0 / Danleo / The Statue of Brothers in Seoul War Memorial

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Ольферт. Шестьдесят пять лет назад соглашение о перемирии на Корейском полуострове остановило боевые действия, унесшие сотни тысяч жизней и разделившие страну на два государства. Сегодня в Южной Корее вспоминают не только погибших на полях сражений, но и жертв идеологического противостояния двух систем. РИА Новости рассказывает о судьбах пострадавших в так и не закончившейся войне.

Инцидент обернулся войной

Со Чонёлю в этом году исполнилось 93. Несмотря на преклонный возраст, он вновь отправляется в горы уезда Капхён к востоку от Сеула. "Тут должны быть бойцы моего отряда. Их останки где-то здесь, поэтому я сюда и приезжаю. Просто хочу помолиться на могилах", — рассказывает ветеран корейской войны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Ким Чен Ын почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
С юных лет он при первой возможности посещает эти места, где когда-то шли ожесточенные бои, и ищет захоронения товарищей. Больше всего он хочет найти друга, с которым едва не погиб. "Пуля прошла навылет, и выступила кровь. "Не умирай!" — закричал я, а он в ответ только прошептал: "Старший лейтенант…" — и там же скончался. Я оставил его тело и побежал дальше в атаку", — с грустью вспоминает Со.

Он продолжает надеяться, что отыщет товарища и помолится за упокой его души.

Кровопролитный конфликт между Северной и Южной Кореей длился три года и завершился 27 июля 1953-го. Без официального перемирия и даже названия: что это было — война, полицейская операция или "инцидент 25 июня", как говорят южане.

Морские пехотинцы отступают от Чосина. 1950 год
© Фото : Public domain
Корейская война 1950-1953 годов
В августе 1945-го США и СССР договорились разделить полуостров по 38-й параллели. Временно. Были сформированы два правительства. На юге американцы при поддержке ООН провели выборы, кабинет возглавил Ли Сын Ман. На севере советские войска передали власть коммунистам во главе с Ким Ир Сеном.

Год от года обстановка накалялась. Рвануло 25 июня 1950-го — северокорейские войска двинулись в наступление. За три года в стране разрушили большую часть промышленной и транспортной инфраструктуры, половину жилых домов. Люди бежали из мест боевых действий: из южной части на север перешли около 300 тысяч человек, с севера на юг — по разным оценкам, до двух миллионов.

За подозрения — расстрел

Перемирие, подписанное 27 июля 1953 года, окончательно разделило Корею, оставив в сердцах многих корейцев вечную печаль по родине, куда уже нельзя вернуться.

Отец нынешнего президента Южной Кореи Мун Ёнхён — тоже вынужденный переселенец. Выходец из Хыннама — города на восточном побережье КНДР, — Мун бежал от войны на остров Кочже, на самый юг Республики Корея. Жизнь там пришлось выстраивать с нуля. Это тяжелое испытание — в 1978 году его сердце остановилось.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Помпео оценил риторику КНДР в адрес США в годовщину начала Корейской войны
Его супруга Кан Ханок зарабатывала торговлей угольными брикетами и подержанными вещами на рынке. В 2004-м ей вместе с сыном во время встречи разделенных семей удалось пообщаться с младшей сестрой. Последний раз они виделись, когда девочке не было и двух лет. Но до родных мест Кан Ханок так и не добралась. Хотя не теряет надежду там побывать.

Печальна судьба и тех, кого на Юге подозревали в симпатиях Северу. С началом войны отступающие южнокорейские войска, полиция и члены радикальных антикоммунистических организаций без суда и следствия расстреливали участников так называемого Союза информирования граждан. Туда для "перевоспитания" записали всех политически неблагонадежных граждан. По некоторым оценкам, в результате чисток погибли до 200 тысяч южнокорейцев. Хотя многие из них никакого отношения к коммунистическому подполью не имели.

В июле 1950 года в деревне Ёянни на юге страны произошла одна из таких расправ. Выжившим до сих пор тяжело вспоминать об этом.

"Человек, которому пришлось закапывать тела, плакал навзрыд, когда рассказывал, как еще живые люди до последнего просили их спасти. Но рядом стояли проводившие расстрелы полицейские, поэтому спасти их он не мог", — приводит корейское издание слова одной из местных жительниц.

Долгое время свидетелям тех преступлений запрещалось упоминать об этом под угрозой смерти. И сегодня многие боятся наказания за одни лишь подозрения в симпатиях к Северной Корее.

© REUTERS / Pool / Jung Yeon-jeПочетный караул Командования ООН на торжественной церемонии, посвященной 65-й годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии в Пханмунджоме. 27 июля 2018
© REUTERS / Pool / Jung Yeon-je
Почетный караул Командования ООН на торжественной церемонии, посвященной 65-й годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии в Пханмунджоме. 27 июля 2018

Тоска по родным

В основе одного из самых популярных южнокорейских фильмов "Размахивая Тхэгыкки", который посмотрела почти четверть населения страны, — реальные истории о том, как на поле боя встречались братья, оказавшиеся по разные стороны баррикад. И их в последнее время вспоминают особенно часто.

Военнослужащие КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР и Южная Корея договариваются о восстановлении линий связи для военных
Северокорейские войска 12 дней штурмовала высоту 328 у деревни Пхонамни. И братьям, разделенным войной, приходилось стрелять друг в друга.

Об ужасах братоубийственной войны напоминает и памятник "Братья" в сеульском Военном мемориале. Сегодня он выглядит еще более символичным.

Ведь трагедия братьев, вынужденных убивать друг друга воспринимается одинаково болезненно как на Юге, так и на Севере. И сегодня оба государства как никогда близки к тому, чтобы завершить 65-летнее противостояние.

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