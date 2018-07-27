ВСУ 39 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (260)

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил 63 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, произвел 127 выстрелов из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов за неделю ранен один мирный житель, повреждения получили 17 домов.