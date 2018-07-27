Комитет ООН призвал Литву развеять подозрения в отношении тайной тюрьмы ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 27 июл — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека призвал Вильнюс развеять все подозрения в том, в Литве ранее функционировала секретная тюрьма ЦРУ, сообщает агентство Sputnik.
Отмечается также, что комитет ООН призывает Литву расследовать соучастие государственных чиновников в нарушениях прав человека в этом или в других случаях тайного содержания под стражей. "Государство должно обеспечить, чтобы виновные были осуждены, а в случае признания их вины были наказаны соответствующими санкциями; жертвам должен быть гарантирован доступ к эффективной правовой защите", — говорится в документе.
ООН такжепризывает Литву ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия в отношении женщин. Ратификация в Литве не принимается из-за заявлений церкви, которые основаны на том, что после ратификации конвенции Литва должна будет изменить гендерную концепцию и ввести положения о гомосексуализме.
В августе 2009 года американские СМИ сообщили, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.
Позже иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Он заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Страсбургский суд постановил, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Правительство Литвы намерено в августе обжаловать данное решение.
*Запрещённая в России террористическая организация