Комитет ООН призвал Литву развеять подозрения в отношении тайной тюрьмы ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 27 июл — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека призвал Вильнюс развеять все подозрения в том, в Литве ранее функционировала секретная тюрьма ЦРУ, сообщает агентство Sputnik.

"Комитет обеспокоен тем, что досудебное расследование не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена", — ссылается издание на выводы комитета.

Отмечается также, что комитет ООН призывает Литву расследовать соучастие государственных чиновников в нарушениях прав человека в этом или в других случаях тайного содержания под стражей. "Государство должно обеспечить, чтобы виновные были осуждены, а в случае признания их вины были наказаны соответствующими санкциями; жертвам должен быть гарантирован доступ к эффективной правовой защите", — говорится в документе.

Комитет ООН по правам человека также призвал Литву обеспечить права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Литве до сих пор законном не признаются однополые пары, и подверг критике страну за отсутствие ясности в отношении возможности изменения пола", — добавляет издание.

ООН такжепризывает Литву ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия в отношении женщин. Ратификация в Литве не принимается из-за заявлений церкви, которые основаны на том, что после ратификации конвенции Литва должна будет изменить гендерную концепцию и ввести положения о гомосексуализме.

В августе 2009 года американские СМИ сообщили, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.

Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

Позже иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Он заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Страсбургский суд постановил, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Правительство Литвы намерено в августе обжаловать данное решение.

*Запрещённая в России террористическая организация