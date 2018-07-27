Южная Корея выделила помощь Лаосу из-за разрушения плотины

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Власти и частные компании Южной Кореи объявили об оказании экстренной помощи пострадавшим в Лаосе от разрушения плотины, построенной южнокорейским консорциумом.

Корпорация SK Group, строительная компания которой занималась возведением рухнувшей плотины в Лаосе, сообщила в пятницу, что на нормализацию жизни населения в пострадавшем районе она выделила 10 миллионов долларов.

По данным SK Group, ее владелец Цой Тхэ Вон информировал о помощи посла Лаоса в Сеуле Камсувая Кеодалавонга.

Помимо этого, компания обещала помочь продовольствием, медикаментами и другими продуктами экстренной помощи.

Ранее в пятницу правительство Южной Кореи назвало объем своей помощи Лаосу, которая составит один миллион долларов. В район бедствия в субботу будут направлены 15 врачей для оказания помощи пострадавшим, добавили в правительстве.

Авиакомпания Korean Air на своем интернет-сайте разместила сообщение о том, что рейсом из Инчхона во вьетнамский Дананг доставила для переправки в Лаос 36 тысяч литров питьевой воды и 2 тысячи одеял.

Крупнейшая в истории гидроэнергетики Лаоса катастрофа произошла в начале этой недели в районе Санамсай провинции Аттапы на юге страны недалеко от границы с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затопленными 6 из 42 деревень района Санамсай.

Сообщается о 28 телах, найденных спасателями в зоне бедствия, а волонтеры, участвующие в спасательной операции и оказании помощи пострадавшим от наводнения, сообщали в социальных сетях о 40 жертвах. Вечером в среду на пресс-конференции во Вьентьяне премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, лично руководивший первым этапом спасательной операции на месте во вторник, заявил о 131 пропавшем без вести в районе бедствия, но не привел данных о погибших.