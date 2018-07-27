В Средиземном море с начала года погибли более 1,5 тысячи мигрантов

ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1,5 тысяч мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала года при попытке добраться до европейских берегов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

По данным МОМ, за период с начала года и по 25 июля до Европы морскими путями добралось 55 тысяч 1 мигрант и беженец. Это вдвое меньше аналогичных данных за прошлый год. Погибли в Средиземном море 1 тысяча 504 человека, в том числе дети и женщины.

Наибольшее количество беженцев приняла у себя Испания – 20 тысяч 992 человека. На втором месте Италия – 18 тысяч 130 человек. Далее следует Греция (15 тысяч 528 человек) и Мальта (243 человека). Меньше всего мигрантов и беженцев прибыло на Кипр – 108 официально зарегистрированных.