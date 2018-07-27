Генсек ОДКБ не признал вину по делу о беспорядках 2008 года в Ереване

ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не признал свою вину по делу о беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване.

Отвечая на вопрос журналистов в суде, признает ли он свою вину, он ответил отрицательно.

Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны.