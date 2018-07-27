КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля 2019 года, заявил на заседании в пятницу председатель парламента Андриан Канду.

"Мандата парламента нынешнего созыва истекает 30 ноября. Согласно законодательству, выборы могут быть проведены в течение трех месяцев с этого дня, поэтому мы предлагаем назначить датой выборов 24 февраля", — заявил Канду.

Предложение было принято большинством голосов. Спикер объяснил, что депутаты намеренно предложили наиболее поздний из всех возможных вариантов. По его словам, в этом году выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, поэтому ЦИКу нужно больше времени на подготовку, а также информирование населения о процессе голосования.

"Мы хотим дать больше времени правительству и парламенту, чтобы они работали до последнего дня и успели принять все решения. Также мы хотим дать дополнительное время оппозиции, чтобы она успела подготовиться к выборам", — сказал Канду.

Ранее выборы в парламент Молдавии проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат, но в июле 2017 года было принято решение о переходе на смешанную избирательную систему. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии.

Согласно местному законодательству, парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.