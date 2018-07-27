В посольстве Эквадора отказались комментировать слова Морено об Ассанже

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Мария Табак. В посольстве Эквадора в Лондоне отказались комментировать заявления президента этой страны Ленина Морено по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, несколько лет укрывающегося в диппредставительстве.

Ранее в пятницу, выступая в Мадриде, Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года. Он добавил, что обсудил эту ситуацию с британскими властями.

"Я ничего не могу сказать по данному поводу. Но вы можете посмотреть сайт МИД Эквадора, где есть официальное заявление", — заявила РИА Новости официальный представитель эквадорской дипмиссии.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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