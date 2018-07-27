СМИ назвали США самой опасной для родов страной в развитом мире

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США в настоящее время являются самой опасной в развитом мире страной для родов, сообщает издание USA Today, в распоряжение которого попали документы по контролю за качеством медицинского обслуживания в больницах.

Анализ документов, а также изучение 150 случаев неблагополучных родов и интервью с представителями 75 родильных домов по всей стране показали "ошеломляющее пренебрежение рекомендациями по обеспечению безопасности и широко распространенную неспособность защитить матерей".

"Подавляющее большинство женщин в Америке рожают без проблем. Однако каждый год более 50 тысяч получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают. По наиболее точным оценкам, половину смертей можно было бы предотвратить, половину травм не допустить, если бы женщинам оказали своевременную помощь", — говорится в статье.

Как отмечает издание, в ряде больниц США врачи и медсестры не проводят необходимые несложные осмотры рожениц. В результате женщины погибают от кровотечения, сердечных приступов или занесенных инфекций, а выжившие остаются парализованными или больше не могут иметь детей.

По данным газеты, в десятках больниц Нью-Йорка, Пенсильвании, Южной и Северной Каролины менее половины рожениц получали необходимую медицинскую помощь в случае опасного для жизни повышения артериального давления. В ряде больниц менее 15% женщин в тяжелом состоянии не получали рекомендованного лечения.

"США продолжают смотреть, как другие страны идут вперед, пока сами откатываются назад. Сегодня это самое опасное в развитом мире место для родов", — заключает издание.