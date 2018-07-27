Путин назвал работу России по борьбе с вирусом Эбола крайне эффективной

Упаковки с вакцинами против лихорадки Эбола в ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото

Упаковки с вакцинами против лихорадки Эбола в ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает плодотворной работу России по борьбе с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Африке.

"В высшей степени эффективной оказалась наша работа по борьбе с вирусом Эбола", — сказал он в ходе встречи лидеров стран БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.