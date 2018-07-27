На Украине завершили расследование дела против депутата Александра Онищенко

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Александра Онищенко, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Против Онищенко на Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.

"Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины сообщено его адвокатам", — говорится в сообщении НАБУ.

В пресс-службе отметили, что о завершении расследования оповещены адвокаты еще одного подозреваемого — финансового директора предприятий, фигурирующих в деле.

"Сейчас подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", — добавили в ведомстве.

В НАБУ заявили, что детективы установили причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Двое из них выполняли роль организаторов, остальные — работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний.

"В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения (со следствием – ред.) о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд", — сообщили в бюро, отметив, что семь человек, включая Онищенко, находятся в розыске.