ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Министр юстиции Японии Ёко Камикава заявила, что Япония не собирается в ближайшем будущем отказываться от смертной казни в связи с критикой, звучавшей со стороны правозащитников в связи с недавней казнью 13 руководителей секты "Аум Синрикё"*.

"Думаю, что в отношении лиц, которые совершили наиболее серьезные и зловещие преступления, нельзя прекратить применение смертных приговоров, и в скором времени оно пересмотрено не будет", — сказала Камикава журналистам.

Как передало агентство Киодо, согласно опросу общественного мнения, проведенному в 2014 году правительством Японии, 80,3% японцев выступают в поддержку казней, и только 9,7% выступают за их отмену. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.

Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой, истинное имя которого Тидзуо Мацумото. Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые только сейчас были приведены в исполнение.

* Организация, запрещенная в России