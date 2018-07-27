В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Пассажирский самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines, выполнявший рейс GS7865 из города Тяньцзинь на северо-востоке КНР в Хайкоу на острове Хайнань, получил серьезные повреждения из-за града и вынужденно приземлился в городе Ухань провинции Хубэй, говорится в заявлении авиакомпании.

Инцидент произошел в четверг, когда самолет Airbus A320 находился в режиме круиз-контроля. Основные повреждения получили нос самолета, ветровое стекло и колпак для радара.

Экипаж воздушного судна сразу принял необходимые меры в соответствии с регламентом, самолет успешно приземлился в аэропорту города Ухань провинции Хубэй, никто из экипажа и пассажиров не пострадал.