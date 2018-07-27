Полиция возбудила несколько дел после драки в горсовете Конотопа

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украинская полиция возбудила несколько уголовных дел по факту конфликта в горсовете города Конотоп Сумской области, сообщила в пятницу пресс-служба облуправления национальной полиции.

В четверг на заседании городского совета в городе Конотоп произошел конфликт между сторонниками действующего мэра города и его оппонентами. Пострадали семеро правоохранителей и двое гражданских. Задержаны 46 активных участников инцидента.

"Полиция по данному факту возбудила несколько уголовных дел по статьям: "Грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", "Сопротивление работникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей", "Умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжких телесных повреждений в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой", — говорится в сообщении.