В Госдуме прокомментировали призывы Киева отказаться от российского газа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Призыв властей Украины полностью отказаться от импорта газа — голословное заявление, которое сделано в преддверии проведения выборов и с прицелом на националистов, считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ).

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что необходимо полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он также выразил уверенность, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего газа, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны.

"У них впереди выборы, они все готовятся к выборам, поэтому говорят то, что хотят слышать националисты, они борются за их голоса. Это, конечно, пустые слова — без наших энергоносителей ни Украина, ни Европа не могут, это все прекрасно понимают. Конечно же, это голословное заявление", — заявил Тайсаев РИА Новости.

В ноябре прошлого года Гройсман заявил, что Украина уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров. Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны страны Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли миллиарда долларов.