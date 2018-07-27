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США пытаются развязать новую гонку вооружений с Россией, считает эксперт

(обновлено: 12:09 27.07.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю. Архивное фотоВид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Развертывание системы космических сенсоров и перехватчиков баллистических ракет является попыткой США втянуть Россию в очередную гонку вооружений и "звездные войны", считает профессор российской Академии военных наук Сергей Судаков.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее палата представителей конгресса США приняла решение о том, что Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему министерства обороны, должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

"Это, в принципе, очень сильно угрожает современному балансу сил в мире. Дело в том, что на каждое действие будет находиться свое противодействие. И такими действиями США, прежде всего, хотят вызвать Россию на определенный "бой", на постоянную гонку вооружений. Мы сделаем новую систему ловушек, поставим для ваших ракет, а вы придумайте новую ракету", — сказал Судаков РИА Новости.

При этом он напомнил, что "как показывает практика, программа "Звездные войны", которая была развернута еще Рейганом, была специально анонсирована как самая современная, самая высокотехнологичная, для того, чтобы втравить нас в гонку вооружений, чтобы мы стали тратить огромные деньги".

Галактики NGC 5714 и NGC 1787, снятые телескопом Хаббл. Архивное фото
© ESA/Hubble & NASA
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По словам Судакова, США вышли в одностороннем порядке в 2002 году из соглашения по ПРО именно для того, чтобы иметь возможность в будущем развернуть в космосе такую систему.

Эксперт считает, что Россия не повторит ошибок Советского Союза и будет развивать гиперзвуковое оружие, образцы которого уже имеются, и потенциал которого позволяет нивелировать возможности гипотетических космических перехватчиков.

"Но на сегодняшний день, когда мы говорим о том, что 1 марта 2018 года мы продемонстрировали очень надежное и высокотехнологичное гиперзвуковое вооружение, я очень сильно сомневаюсь, что те ловушки, которые выставляет сейчас США, сработают на 100%. И у меня есть очень большие сомнения в том, что США сделаю некую особую прорывную технологию в космической сфере", — добавил Судаков.

Президент РФ Владимир Путин в марте заявил в ходе прямой линии, что новейшее российское оружие, представленное 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию, обеспечит стратегический паритет с ведущими военными державами.

Американский истребитель. Архивное фото
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
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Стратегическая оборонная инициатива, получившая неофициальное название "Звездные войны" — программа размещения системы противоракетной обороны США в космосе, анонсированная президентом Рональдом Рейганом в 1983 году. Программа изначально оценивалась многими экспертами как чрезвычайно затратная или вовсе недостижимая в перспективе ближайших десятилетий по причине отсутствия технологий. После окончания холодной войны в начале 1990-х годов, политическая поддержка "Звездных войн" прекратилась, а в 1993 году программа была расформирована.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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lyteanes1
Холодную войну прекратили за ненадобностью: началось Финансовое Иго!!!
11:37
27.07.2018
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