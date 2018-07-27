Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу на саммите в Йоханнесбурге принял участие во встрече лидеров стран БРИКС, на которой обсуждались вопросы развития организации и приоритеты партнерства.

Также на мероприятии присутствовали президент Бразилии Мишел Темер, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств БРИКС в Йоханнесбурге собирались обсудить шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности объединения, развитие сотрудничества в сфере политики, безопасности, торговли, а также координацию действий по региональным проблемам, включая положение дел в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

Далее по программе саммита лидеры БРИКС проведут встречу с главами делегаций приглашенных государств, которая перейдет в формат рабочего завтрака.