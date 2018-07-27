СМИ сообщили о планах США нанести удар по Ирану

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе. Об этом сообщил канал ABC со ссылкой на источники в правительстве Австралии.

Как рассказали журналистам их собеседники в кабмине, австралийские, а также британские военные могут помочь американцам определить точные цели, однако принимать участие в непосредственном ударе не будут.

В то же время премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований считать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

Отношение между Вашингтоном и Тегераном серьезно ухудшились весной этого года, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе и восстановили все санкции против Ирана.

Несколько дней назад иранский президент Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем", предупредив, что Вашингтон пожалеет об этом. В ответ американский лидер Дональд Трамп сообщил, что если Тегеран продолжит угрожать, то столкнется с "невиданными последствиями".