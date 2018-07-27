Власти ДНР назвали обвинения в обстреле фенольного завода провокацией

КИЕВ/ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня заявили, что зафиксировали со стороны ополченцев обстрел фенольного завода в подконтрольном украинским властям городе Торецк, в самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали заявление провокацией.

"Представители украинской стороны СЦКК 25 июля 2018 обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя", — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил в Facebook.

В сообщении говорится, что специалисты пока не могут оценить степень повреждения объекта. "Не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши… Это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", — говорится в сообщении.

Представители Киева в СЦКК напомнили, что "обе стороны взяли на себя письменные обязательства по соблюдению режима прекращения огня в районе проведения аварийно-восстановительных работ по укреплению шламонакопителя в период с 10 июля по 1 августа 2018 для обеспечения безопасной работы патрулей СММ ОБСЕ и всех привлеченных специалистов".

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что республика строго соблюдает режим прекращения огня. Ситуацию, в том числе на участке проведения ремонтных работ на фенольном заводе, отслеживают круглосуточно.

"Нарушений режима тишины в районе проведения работ не фиксировалось. Также и украинская сторона в СЦКК не подавала через СММ ОБСЕ данные по нарушениям режима тишины в этом направлении ни 25, ни 26 июля. Более того, на заседании подгруппы по вопросам безопасности в Минске все стороны отметили положительную динамику проведения ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителе фенольного завода – ни о каких инцидентах речи не шло", — заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Он отметил, что подобное заявление Киева расценивает "не иначе как провокацию".

"Отмечу, что информация о возможных экологических последствиях от ударной волны, даже если разрыв снаряда имел место быть, явно преувеличена. Маловероятно, что она соответствует действительности", — добавил Якубов.