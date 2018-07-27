ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (257)

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан, разрушений жилого фонда, инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 29 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.