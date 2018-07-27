ВАРШАВА, 27 июл — РИА новости. В Варшаве демонстранты и полиция применили друг против друга слезоточивый газ, сообщил телеканал TVN 24.

В четверг перед президентским дворцом в столице и других городах Польши прошли акции протеста против изменений судебной системы.

По данным полиции, в Варшаве "в связи с угрозой", исходящей со стороны демонстрантов, стражи порядка использовали слезоточивый газ. В ведомстве уточнили, что "кто-то из толпы распылил газ в сторону полицейских", отмечает телеканал.

В свою очередь, один из очевидцев сообщил, что "в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов использовали газ".

На данный момент нет информации о задержанных.

© REUTERS / Kacper Pempel Во время столкновений с полицейскими на акции протеста против изменений судебной системы в Варшаве. 26 июля 2018 © REUTERS / Kacper Pempel Во время столкновений с полицейскими на акции протеста против изменений судебной системы в Варшаве. 26 июля 2018

Судебная реформа в Польше

В начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. При этом они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту.

Глава Верховного суда страны Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться новому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а вышла на пенсию. В ноябре юристу исполнится 66 лет.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС, — в Брюсселе считают, что Варшава рискует нарушить принципы верховенства права. Исполнительная коллегия ЕС заявила, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, предоставляют политической власти контроль над судебной.

ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.