Юнкер объяснил Трампу позицию ЕС при помощи ярких карточек, пишут СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер использовал в поддержку своих аргументов на встрече с президентом США Дональдом Трампом яркие карточки, на которых в упрощенном виде объяснялись темы, касающиеся торговли, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС.
"Мы знали, что это не научный семинар. Все должно было быть очень просто", — сообщил изданию неназванный представитель ЕС, присутствовавший на встрече.
Встреча Трампа и Юнкера прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.