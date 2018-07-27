Юнкер объяснил Трампу позицию ЕС при помощи ярких карточек, пишут СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер использовал в поддержку своих аргументов на встрече с президентом США Дональдом Трампом яркие карточки, на которых в упрощенном виде объяснялись темы, касающиеся торговли, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС.

Как отмечает издание, на каждой карточке были представлены максимум три параметра, касающиеся определенной темы, например, торговли автомобилями или стандартов медицинской техники. Всего Юнкер использовал больше десяти таких "шпаргалок".

"Мы знали, что это не научный семинар. Все должно было быть очень просто", — сообщил изданию неназванный представитель ЕС, присутствовавший на встрече.

Встреча Трампа и Юнкера прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.