Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских военных

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат, погибших во время Корейской войны.

Ранее Белый дом сообщил, что транспортный самолет ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из КНДР на авиабазу в Южной Корее.

"Спасибо тебе, Ким Чен Ын", — написал Трамп в Twitter.

На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки около пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.