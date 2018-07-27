Лидеры Китая и Турции готовы сотрудничать в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Южной Африке выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, говорится в заявлении МИД КНР.

"Стороны должны поддерживать коммуникацию на всех уровнях и во всех областях, усиливать взаимное политическое доверие, осуществлять тесные политические контакты, принимать во внимание важнейшие интересы и озабоченность друг друга, стимулировать прорыв в сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом", — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов активно работать с турецкой стороной, чтобы придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

Эрдоган заявил, что "развитие отношений Китая и Турции крайне удовлетворительно, Турция готова поддерживать контакты с китайской стороной на высоком уровне, углублять сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, безопасности и борьбы с терроризмом, строительства инфраструктуры".

"Турция выступает против протекционизма и поддерживает свободную торговлю, мы готовы осуществлять тесную координацию и контакты с китайской стороной по международным делам", — добавил турецкий президент.

Оба лидера также выразили готовность активно сотрудничать по проектам в рамках инициативы "Один пояс, один путь".