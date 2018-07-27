КНДР меняет своего постпреда при ООН в Нью-Йорке, сообщили СМИ

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. КНДР меняет своего постпреда при ООН в Нью-Йорке на фоне активизации американо-северокорейского диалога, утверждает южнокорейское информационное агентство Ренхап по ссылкой на осведомленные источники.

"Стало известно о замене северокорейского постпреда при ООН Ча Сон Нама", — говорится в сообщении агентства. По его данным, постпред завершил четырехлетний срок пребывания на этом посту и в пятницу через Пекин возвращается в Пхеньян. В качестве возможного преемника Ча Сон Нама называют работавшего ранее в постпредстве КНДР человека по имени Ким Сон.

Постпредство КНДР при ООН до сих пор было главным каналом контактов Северной Кореи и США, которые не только не имеют официальных отношений, но формально находятся в состоянии войны после военного конфликта на Корейском полуострове 1950-1953 годов.

На первом в истории саммите КНДР — США в Сингапуре 12 июня американский президент Дональд Трамп пообещал поставить точку в этой войне и провозгласить мир с северокорейским государством.