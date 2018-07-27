Стали известны самые высокооплачиваемые звезды Instagram

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram Rich List 2018.
Второе место заняла певица Селена Гомес, возглавлявшая рейтинг в 2017 году. Стоимость одного рекламного поста в ее аккаунте составляет порядка 800 тысяч долларов.
На третьем месте расположился известный португальский футболист Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.
В первую десятку рейтинга также вошли фотомодель Ким Кардашьян (720 тысяч долларов), певица Бейонсе (700 тысяч долларов), рестлер и актер Дуэйн Джонсон (650 тысяч долларов), певец Джастин Бибер (630 тысяч долларов), а также футболисты Неймар (600 тысяч долларов) и Лионель Месси (500 тысяч долларов).
Рейтинг, составленный Hopper HQ, основан на открытых данных о затратах известных брендов на рекламу в социальных сетях.