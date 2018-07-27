Бутина жалуется на питание в тюрьме Вашигтона, сообщили в посольстве России

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, жалуется на проблемы с питанием в тюрьме Вашигтона, сообщили в посольстве РФ.

"Чувствует она себя нормально, жалоб нет. По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению. При этом по непонятным причинам ее пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Неудобство доставляет круглосуточный надзор – ночью каждые 15 минут включается свет. Есть проблемы с питанием", — говорится в сообщении посольства по итогам визита сотрудников дипмиссии к Бутиной.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время Бутиной будет предоставлена возможность звонить по телефону, она также сможет получать корреспонденцию, направленную на адрес тюрьмы.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.