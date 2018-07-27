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В мире

Цена любви: кто выиграл в сделке Трампа с Евросоюзом

(обновлено: 08:14 27.07.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, ВашингтонПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, Вашингтон
© AP Photo / Evan Vucci

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером завершились триумфально — восторгами, объятиями и даже жарким поцелуем а-ля Брежнев — Хонеккер. Объявлено о прекращении торговой войны, причем каждая сторона убеждена, что именно она одержала верх и добилась от партнера максимальных уступок. О том, кто на самом деле выиграл от достигнутых договоренностей, — в материале РИА Новости.

"ЕС и США любят друг друга"

На итоговой пресс-конференции Трамп и Юнкер демонстрировали взаимную дружбу, граничащую с нежностью. После общения с прессой они готовы были уйти, взявшись за руки. А вскоре президент США опубликовал твит, запечатлевший их поцелуй. "Очевидно, что Европейский союз, представленный Юнкером, и Соединенные Штаты, представленные вашим покорным слугой, любят друг друга", — написал он.

​Праздничную атмосферу не испортил даже мрачновато-эксцентричный подарок, который преподнес Юнкер. Он вручил Трампу фотографию мемориального кладбища в Люксембурге, где покоится прах пяти тысяч американских военных, павших во Второй мировой войне. В частности, там находится могила генерала Джорджа Паттона, возглавлявшего войска США во время высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

​А ведь еще совсем недавно Вашингтон и Брюссель обменивались упреками, колкостями и даже угрозами. Разгоралась нешуточная торговая война, и европейские компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток — 2", могли пострадать из-за антироссийских санкций. Трамп превентивно пригрозил ввести двадцатипроцентные тарифы на ввоз автомобилей. Брюссель заготовил ответный список.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, Вашингтон, США. 25 июля 2018
© AP Photo / Alex Brandon
Юнкер заявил, что хорошо ладит с Трампом

За неделю до встречи с Юнкером Трамп очень болезненно отреагировал на штраф в пять миллиардов долларов, наложенный Евросоюзом на компанию Google. "Они действительно используют США, но это ненадолго!" — пригрозил он, по своему обыкновению, в твиттере.

Однако буквально за день до переговоров "мастер сделок", как позиционирует себя 45-й американский президент, неожиданно предложил Юнкеру полностью отказаться на взаимной основе от пошлин, субсидий и любых торговых барьеров. Это вызвало в Брюсселе замешательство, однако именно инициатива американского лидера легла в основу достигнутых соглашений.

О чем договорились?

В совместном заявлении по итогам переговоров — четыре основных пункта. Во-первых, стремление к отмене всех таможенных тарифов и нетарифных барьеров, а также к отказу от субсидий на промышленные товары (кроме автомобилей). Во-вторых, укрепление стратегического сотрудничества в области энергетики, что предусматривает увеличение поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США. В-третьих, сближение в области стандартов. И, наконец, объединение усилий для защиты американских и европейских компаний от недобросовестной практики в глобальной торговле.

Обнуление пошлин и отказ от других протекционистских мер коснется в первую очередь обмена услугами, торговли химической и фармацевтической продукцией, медицинскими товарами. Соевые бобы, как и поставки СПГ, упомянуты особо.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber, pool
Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища

Об отмене введенных Трампом повышенных тарифов на импорт стали и алюминия, из-за которых, собственно, и разгорелся весь сыр-бор, приведший к торговой войне, упоминается лишь в конце: стороны намерены решить эту проблему.

Смысл последнего, четвертого пункта — о защите от недобросовестной практики в международной торговле с привлечением ВТО — очевиден. Вольное отношение к интеллектуальной собственности, присвоение технологий, государственная поддержка участников рынка — во всех этих грехах Соединенные Штаты неоднократно упрекали Китай. На деле это означает, что Брюссель обязуется ставить преграды китайским компаниям на пути в Европу.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, Вашингтон, США. 25 июля 2018 года
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, Вашингтон, США. 25 июля 2018 года

Перетягивание каната

По разные стороны Атлантики результаты переговоров интерпретируют по-разному. Сходятся в том, что само по себе прекращение торговой войны выгодно всем. Но в Европе победителем называют Юнкера, а в Америке — Трампа.

"Первое соглашение в торговом споре принесло успех главе Еврокомисии Юнкеру: президент США Трамп наконец-то понял, что ему придется вести диалог с Брюсселем. И это только начало. Жан-Клод Юнкер сказал, что хочет заключить сделку, и он заключил сделку. Это стало возможно, потому что Дональд Трамп сегодня уже не так силен", — пишет немецкое издание Tagesschau.

По мнению обозревателя этого издания, Европа выиграла гораздо больше Америки, вынудив Вашингтон пересмотреть политику пошлин.

"Президент Дональд Трамп в среду одержал крупную победу, добившись ограниченной торговой сделки с Европейским союзом, который пошел на большие уступки Соединенным Штатам, лишь бы избежать торговой войны", — сообщает, в свою очередь, американское издание Breitbart.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США и ЕС нужно договориться о противодействии Китаю, заявил Юнкер

Даже поверхностное знакомство с итогами переговоров показывает, что США получили вполне конкретные и осязаемые результаты. Увеличение американского экспорта соевых бобов в Европу — это как раз то, чего так хотел Трамп. Теперь он обеспечил себе поддержку американских фермеров. Продвижение СПГ в страны Евросоюза — также его давняя задача, которую он всеми силами пытается решить. И заветная цель приблизилась — в ЕС развернут строительство терминалов для приема сжиженного газа из США.

Таким образом, Трамп начал теснить на европейском газовом рынке Россию, что может негативно сказаться на судьбе газопровода "Северный поток — 2" и второй ветки "Турецкого потока".

А у Европы в активе пока лишь обещания. Причем не результатов, а переговоров. Введение в действие американских пошлин откладывается до момента завершения этих переговоров. Зная, как быстро и неожиданно способен менять свою позицию "мастер сделок", это сложно назвать успехом.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Простой воронежец
Пока один "сильный" президент строит полицейское гос-во, поднимает налоги и тратит наши [налогоплательщиков] деньги на силовиков и помощь дружественным царькам под боком и подальше, другой у себя налоги снижает и борется за интересы национального бизнеса в мире.
09:34
27.07.2018
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Андрей Третьяков
Переговоры Трампа с Путиным: Россия сохраняет транзит газа через Украину.
Переговоры Трампа с Юнкером: ЕС будет закупать газ в США.
Мне одному кажется, что РФ теряет позиции по газу?
08:43
27.07.2018
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