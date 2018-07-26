Россиянка Осипова предстанет перед судом в США

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА новости. Судья на основании заключения психиатров постановил, что россиянка Богдана Осипова может предстать перед судом, процесс начнется 18 сентября, сообщил в четверг РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. В июле против нее выдвинули еще четыре обвинения, в том числе в вымогательстве. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость.

"Судья признал, что Осипова-Мобли может предстать перед судом. Судебный процесс начнется 18 сентября", — сказал он.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.