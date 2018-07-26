МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Доклад национальной разведки США, где рассказывается об экономическом кибершпионаже российских спецслужб в США, может повлечь санкции против компаний, в интересах которых якобы велась такая разведка, считает замдиректора российского академического Института США и Канады Валерий Гарбузов.

"То, что всеми странами ведется разведка в интересных им областях – в этом секрета нет. Но обнародование таких вещей, да еще на фоне недружелюбного отношения к США в России – конечно, направлено на определенные цели. Косвенно это и против (президента США Дональда) Трампа, который проводит политику по отношению к России, явно не удовлетворяющую его оппонентов и значительную часть политической элиты Америки", — заявил Гарбузов РИА Новости.

По его прогнозу, "сейчас пойдет целая цепь событий, которые будут направлены на то, чтобы подорвать первые ростки налаживания диалога и взаимодействия (между США и Россией)". Особенно остро тема России стала звучать во внутренней повестке США после первого российско-американского саммита в Хельсинки, отметил эксперт.

"Поэтому начинают появляться разные истории, в том числе этот доклад, который представляет Россию в невыгодном свете", — констатировал Гарбузов.

Что касается возможных последствий этого доклада, то теоретически могут быть расширены санкции против российских компаний, в интересах которых может вестись такого рода разведка, прогнозирует эксперт. "Санкционная политика стала основным инструментом США в целях сдерживания России на различных направлениях", — заявил он.

Ранее офис директора национальной разведки США представил доклад, где обвинил спецслужбы России в "агрессивном, сложном, широкомасштабном" экономическом шпионаже в киберпространстве. По утверждению авторов доклада, Россия собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики. Среди основных угроз в этой сфере также названы Китай и Иран.

Ранее заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявлял, что создание в киберкомандовании США группы по противодействию России обусловлено внутриполитической борьбой против Трампа, а Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к какому-либо вмешательству во внутренние дела США.