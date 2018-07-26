Путин согласился пойти с Эрдоганом в ресторан при одном условии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС пошутил, что примет приглашение сходить в ресторан, но при одном условии.

В ходе общения два лидера обратили внимание на то, что отношения между Анкарой и Москвой динамично развиваются во всех сферах. Так, Путин подчеркнул важность сотрудничества в области экономики и по урегулированию сирийского конфликта. Президент Турции, в свою очередь, указал на успешное взаимодействие в сфере "оборонки", туризма и культуры.

Однако, по мнению Эрдогана, у тесного сотрудничества с Россией есть и обратная сторона.

"Мы замечаем и видим, что наше взаимодействие приводит к зависти со стороны других лиц", — заявил турецкий лидер, не уточнив, о ком идет речь.

Путин в ответ на это напомнил коллеге об обещанном приглашении в ресторан.

"Я приглашаю", — заявил Эрдоган российскому лидеру.

Путин на встрече с Эрдоганом пошутил, что пойдёт с ним в ресторан только, когда в турецкие заведения начнутся поставки российского мяса. pic.twitter.com/QxeTxjD7xN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июля 2018 г.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", — пошутил в ответ Путин.

Президент Турции, в свою очередь, заявил, что будет ждать, когда это произойдет.

Десятый саммит БРИКС проходит в столице ЮАР Йоханнесбурге. Основная тема мероприятия — "Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции". В форуме принимают участие не только лидеры стран БРИКС, но и главы других государств: Турции, Египта, Аргентины, Индонезии и Ямайки.