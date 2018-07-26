Греческий министр назвал возможную причину пожаров в стране

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Причиной лесных пожаров в Греции, которые унесли жизни десятков человек, вероятнее всего, стали поджоги, заявил министр гражданской обороны страны Никос Тоскас.
"Учитывая данные расследования, у нас есть серьезные основания полагать, что имел место криминальный поджог. Многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени", — приводит слова министра газета "Катимерини".
Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.