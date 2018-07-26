ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе с отцом в результате инцидента в Солсбери, рассказала, что намерена вернуться в Россию, когда отец поправится. Об этом сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра Виктория.

По ее словам, Юлия связалась с семьей во вторник, когда ее бабушка, мать Сергея Скрипаля, Елена Яковлевна отмечала 90-летие.

"Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется", — рассказала Виктория, уточнив, что ее сестра намерена вернуться в Россию.

Юлия также сообщила, что у отца в горле установлена трахеостома, из-за которой бывший офицер ГРУ не может говорить. "Он очень хочет позвонить маме", — отметила Виктория Скрипаль.

"Вы не представляете, как она (Бабушка. — Прим. ред.) обрадовалась, когда узнала, что у Сергея все хорошо, тем более не из моих уст, а из уст Юлии, прямо праздник на душе был", — заявила Виктория.

Отравление в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже опроверг заявления Джонсона: он заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Лондон в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных "оценок".