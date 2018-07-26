"Нормандская четверка" затронула тему референдума в Донбассе

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Политдиректора "нормандской четверки" в ходе переговоров в Берлине затронули тему референдума в Донбассе, но подробно ее не обсуждали. Москва считает, что в отсутствие прогресса в урегулировании запретных тем нет, обмен идеями продолжается, а идея референдума могла бы быть "конструктивной".

Таким образом замглавы МИД РФ Григорий Карасин, представлявший Россию на переговорах, подвел итоги встречи. Переговоры состоялись в четверг в Берлине в министерстве иностранных дел ФРГ и продлились почти четыре часа.

Референдум без деталей

Одной из интриг встречи "нормандской четверки" стал вопрос проведения референдума, который оказался в повестке дня лишь в середине июля — агентство Блумберг со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании президента РФ Владимира Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщило, что российский лидер на встрече в Хельсинки якобы предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Позже помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры РФ и США обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но "пока реакции нет". В Киеве идею референдума отвергли. США также выступили против идеи, заявив, что "администрация (США) не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины".

Как рассказал журналистам Карасин, тема референдума все же была затронута на встрече в четверг.

"Вопрос о референдуме затрагивался, он подробно не обсуждался. Мы пояснили, что отсутствие прогресса урегулирования на Донбассе заставляет всех, в том числе нас, думать о каких-то новых формах, новых подходах. В этом смысле нет каких-то запретных, запрещенных способов. Обмен идеями продолжается, это одна из идей, на мой взгляд, она могла бы быть конструктивной, но в детали мы сегодня не вдавались", — заявил российский дипломат.

Другие участники переговоров пока этот вопрос не комментировали.

Прогресса нет

Говоря о встрече в целом, Карасин отметил, что она "была интересной, информационно насыщенной, временами острой". Российская сторона на встрече констатировала "отсутствие столь-либо значимых продвижений вперед в реализации минских договоренностей". Виной тому в Москве видят нежелание Киева реализовывать минские соглашения.

"Складывается впечатление, что киевская власть сейчас не готова или не желает брать на себя ответственность в осуществлении даже небольших позитивных шагов навстречу населению Донбасса, полагаясь на то, что удастся решить все проблемы руками международных организаций. Мы считаем, что это абсолютно неправильный подход, неверный в принципе", — заявил Карасин.

Он в очередной раз подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно без прямого диалога Киева с Донбассом, отметив при этом, что основной площадкой урегулирования является минская контактная группа, где участвуют представители Донбасса, а "нормандская четверка" играет вспомогательную роль.

"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим, — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", — заявил Карасин.

Также участники переговоров уделили отдельное внимание теме "деградирующей в последние месяцы гуманитарной ситуации на Донбассе, угрозе коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины". По его словам, в частности, были затронуты темы работы Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов.

Миротворцев продолжат обсуждать

Говоря о теме размещения в Донбассе миротворческой миссии, которая была заявлена Берлином как одна из основных, Карасин напомнил про российский проект резолюции по миссии ООН. По его словам, он может стать приемлемой основой для дальнейшего обсуждения.

"Мы в свою очередь объяснили все составные части предложенного нами в сентябре прошлого года проекта резолюции ООН по миссии содействию безопасности СММ ОБСЕ, мы считаем, что она может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения, и пояснили, почему", — сказал Карасин.

Стороны "договорились продолжить думать и выслушивать предложения друг друга по этой теме". "Она не простая", — отметил Карасин.

По словам Карасина, следующая встреча "нормандской четверки" на уровне политдиректоров может состоятся осенью.

"По мере того, как мы будем готовы, собраться оперативно и быстро не представляет большой проблемы. Каких-то конкретных дат нет, но скорее всего речь идет об осени", — заявил он журналистам в Берлине по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне политдиректоров.