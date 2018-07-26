"Нормандская четверка" затронула тему референдума в Донбассе

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Политдиректора "нормандской четверки" в ходе переговоров в Берлине затронули тему референдума в Донбассе, но подробно ее не обсуждали. Москва считает, что в отсутствие прогресса в урегулировании запретных тем нет, обмен идеями продолжается, а идея референдума могла бы быть "конструктивной".
Таким образом замглавы МИД РФ Григорий Карасин, представлявший Россию на переговорах, подвел итоги встречи. Переговоры состоялись в четверг в Берлине в министерстве иностранных дел ФРГ и продлились почти четыре часа.
Референдум без деталей
Позже помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры РФ и США обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но "пока реакции нет". В Киеве идею референдума отвергли. США также выступили против идеи, заявив, что "администрация (США) не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины".
Как рассказал журналистам Карасин, тема референдума все же была затронута на встрече в четверг.
Другие участники переговоров пока этот вопрос не комментировали.
Прогресса нет
Говоря о встрече в целом, Карасин отметил, что она "была интересной, информационно насыщенной, временами острой". Российская сторона на встрече констатировала "отсутствие столь-либо значимых продвижений вперед в реализации минских договоренностей". Виной тому в Москве видят нежелание Киева реализовывать минские соглашения.
Он в очередной раз подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно без прямого диалога Киева с Донбассом, отметив при этом, что основной площадкой урегулирования является минская контактная группа, где участвуют представители Донбасса, а "нормандская четверка" играет вспомогательную роль.
"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим, — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", — заявил Карасин.
Миротворцев продолжат обсуждать
Говоря о теме размещения в Донбассе миротворческой миссии, которая была заявлена Берлином как одна из основных, Карасин напомнил про российский проект резолюции по миссии ООН. По его словам, он может стать приемлемой основой для дальнейшего обсуждения.
"Мы в свою очередь объяснили все составные части предложенного нами в сентябре прошлого года проекта резолюции ООН по миссии содействию безопасности СММ ОБСЕ, мы считаем, что она может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения, и пояснили, почему", — сказал Карасин.
Стороны "договорились продолжить думать и выслушивать предложения друг друга по этой теме". "Она не простая", — отметил Карасин.
По словам Карасина, следующая встреча "нормандской четверки" на уровне политдиректоров может состоятся осенью.
"По мере того, как мы будем готовы, собраться оперативно и быстро не представляет большой проблемы. Каких-то конкретных дат нет, но скорее всего речь идет об осени", — заявил он журналистам в Берлине по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне политдиректоров.