Президент Замбии пригласил Путина посетить открытие ядерного центра

ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 26 июл — РИА Новости. Президент Замбии Эдгар Лунгу пригласил своего российского коллегу Владимира Путина лично посетить открытие создаваемого при участии "Росатома" центра атомной энергетики в его стране.

"Настало время укрепить и нарастить наше взаимодействие, выйти за рамки того фундамента, который уже был создан… Именно по этой причине, господин президент, я очень надеюсь, что когда-нибудь вы сможете посетить Замбию… Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Росатомом по взаимодействию в атомной энергетике, и мы ждем вашего участия в открытии Центра атомной энергетики, науки и технологий Замбии", — сказал Лунгу на встрече с Путиным.

По его словам, энергетика, в особенности атомная — среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Путин обратил внимание на наращивание политических контактов между двумя странами на различных уровнях. "Мы достаточно долго поддерживаем уже дипломатические отношения, и, конечно, настало время все это сделать в сфере экономического сотрудничества", — добавил российский лидер.

"Развиваются отношения в сфере координации внешнеполитических усилий на международной арене. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на международных площадках, в том числе на площадке ООН", — сказал Путин.

Он обратил внимание и на налаживание парламентских связей, упомянув, что недавно в России был председатель национальной ассамблеи Замбии. "Мне очень приятно отметить, что и по линии администраций тоже начинаются первые контакты", — продолжил президент России.

По его словам, специалисты двух стран обсуждают возможность взаимодействия в высокотехнологичных областях, в том числе в сфере медицины, в частности борьбу с онкологическими заболеваниями.

В свою очередь Лунгу заметил, что, хотя Россия стала первой страной, признавшей независимость Замбии, "за все эти годы отношения не развивались быстрыми темпами". Он также поблагодарил Путина за то, что тот нашел время встретиться с ним, несмотря на плотный график, и заявил, что власти его страны рады любой возможности нарастить взаимодействие с Россией.