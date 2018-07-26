В Никарагуа число погибших в ходе протестов достигло 448 человек

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек, сообщает во вторник правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека.

Ранее сообщалось о 351 убитом.

"448 погибших, 31 из них – несовершеннолетний, 2,83 тысячи раненых", — говорится в сообщении ассоциации.

Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.