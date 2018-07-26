МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Руководителя проекта строительства плотины "Возрождение" ("Ан-Нахда") Симегнеу Бекеле (Simegnew Bekele) застрелили, сообщает эфиопское агентство ENA со ссылкой на заявление полиции.

Ранее агентство сообщило, что тело мужчины было обнаружено в его машине, припаркованной на площади Мескель в столице Аддис-Абебе.

"Руководителя проекта строительства плотины "Возрождение" ("Ан-Нахда") Симегнеу Бекеле умер от огнестрельного ранения", — говорится в сообщении агентства.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которого, запланированный на 2018-2019 годы, по признанию экспертов, неминуемо отразится на ситуации с водой в расположенных ниже по течению Судане и Египте. За время, прошедшее с начала стройки, Египет, Судан и Эфиопия провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако все они ничем конструктивным не закончились.

Эфиопия объясняет строительство ГЭС на Ниле тем, что стране с развивающейся экономикой необходим новый стабильный источник электроэнергии (заявленная мощность эфиопской ГЭС составит порядка 6 тысяч мегаватт). Гидроэлектростанция на Ниле, которая станет крупнейшей в Африке, позволит этой стране не только полностью обеспечивать себя электроэнергией, но и продавать ее соседям. При этом в Аддис-Абебе заверяют, что не собираются ущемлять права Египта и Судана. Однако в Каире и Хартуме проблему видят иначе. Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов.