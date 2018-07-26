Украина запретила ввоз из России книги о балете

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз изданной в России книги Илзе Лиепы "Мой балет", сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В книге Илзе Лиепы "Мой балет" российского издательства ООО "Издательство АСТ" эксперты обнаружили нарушения пункта 3 Критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. В частности, в книге неоднократно упоминается член Совета при президенте РФ по вопросам культуры и искусств Николай Цискаридзе, который 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и оккупации Крыма", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".