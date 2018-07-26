Косачев ответил на американские обвинения в кибершпионаже в адрес России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы США пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее правительство США представило доклад, где обвинило спецслужбы РФ в "агрессивном, сложном, широкомасштабном" экономическом шпионаже в киберпространстве.

"Расцениваю этот доклад как очередную попытку американских спецслужб сорвать любое сближение России и США, через выдвижение новых ничем не подтвержденных и голословных обвинений", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что президенты РФ и США договаривались начать экспертный диалог по кибербезопасности еще на встрече в Гамбурге, и "он был в последний момент сорван именно американской стороной".

"Уверен, что российская сторона готова к такому диалогу без предварительных условий, но именно этого так и опасаются американцы. Куда как удобнее сотрясать воздух", — подчеркнул Косачев.