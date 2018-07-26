Путин оценил отношения между Россией и Турцией

ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 26 июл — РИА Новости. Взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Южной Африке.
Он добавил, что рад этой возможности пообщаться на полях саммита. "Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе", — сказал Путин.
Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.
Он также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет увеличиваться.
"Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов", — сказал глава Турции.