США обвинили Россию в агрессивном шпионаже в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Правительство США представило доклад, где обвинило спецслужбы РФ в "агрессивном, сложном, широкомасштабном" экономическом шпионаже в киберпространстве.
Эксперты американского разведсообщества считают, что Россия испытывает потребность в структурных реформах и диверсификации экономики для повышения экономического роста. "В поддержку этой цели российские разведслужбы проводят сложные и широкомасштабные хакерские операции по сбору чувствительной деловой и технологической информации в США", — говорится в докладе.
Среди методов российских спецслужб названы использование использование коммерческих и научных организаций, ведущих общение с Западом, вербовка российских иммигрантов с продвинутыми техническими знаниями и проникновение в технологические компании. Приводятся уже упоминавшиеся американским разведсообществом данные, что "хакеры российского правительства" в 2017 году взломали десятки энергетических компаний в США, также упоминаются предполагаемые интересы Москвы в области здравоохранения, высоких технологий и обороны.
Среди основных угроз в области экономического шпионажа в киберпространстве также названы Китай и Иран. Доклад подготовлен офисом директора национальной разведки США, который объединяет 17 американских разведывательных служб, включая ЦРУ, АНБ, профильные подразделения Пентагона, госдепа и ФБР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения властей США в кибератаках в адрес россиян, заявляла, что это раскручивание темы хакеров, которое является частью внутриполитической борьбы в США.