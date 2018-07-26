Сообщение о бомбе на борту Air China оказалось ложным, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сообщение о бомбе на борту самолета Air China рейса Париж-Пекин оказалось ложным и было вызвано недопониманием между опоздавшим пассажиром и оператором китайской авиакомпании, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в Управлении парижскими аэропортами.

Ранее сообщалось, что самолет Air China, выполнявший рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе. После приземления воздушное судно обыскали, но бомбу не обнаружили. В результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнил источник агентства, один из пассажиров задержался в парижском аэропорту "Руасси — Шарль-де-Голль", потому что обнаружил бесхозный пакет. Он связался с китайской авиакомпанией и сообщил о подозрительном предмете, однако оператор неправильно понял пассажира.

"Задержавшийся из-за забытого в аэропорту "Руасси" пакета пассажир позвонил в китайскую авиакомпанию и сообщил, что в терминале заложена бомба. Собеседник же подумал, что бомба находится на борту самолета", — цитирует агентство источник.

Как сообщает агентство, в настоящий момент ведется расследование произошедшего. Позвонивший в авиакомпанию пассажир, предположительно австралиец, задержан.