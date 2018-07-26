ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщили в Специальной следственной службе республики.
"При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя". В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян ранее сообщила РИА Новости, что на допрос по этому делу в четверг также явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.