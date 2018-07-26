В Парагвае объявили траур из-за гибели министра

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес объявил в четверг трехдневный национальный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе министра сельского хозяйства Луиса Гнейтинга.

Небольшой самолет с Гейтингом и еще тремя людьми на борту разбился по пути из города Айолас в столицу Асунсьон. Выживших в катастрофе нет.

"Указом объявляется официальный трехдневный траур с 26 июля в связи с гибелью господина Луиса Роберто Гнейтинга Дихтиара, министра сельского хозяйства и животноводства, и господина Висенте Ригоберто Рамиреса Имаса, заместителя министра по животноводству", – говорится в опубликованном администрацией президента Парагвая сообщении.