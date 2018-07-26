Россия будет добиваться освобождения Вышинского, заявили в МИД

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Россия будет добиваться освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и установления истинных причин его задержания, заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин журналистам в Берлине по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне политдиректоров.

"Содержание под стражей российского журналиста вызывает обоснованную озабоченность в российском общественном мнении и в официальных кругах. Мы будем добиваться того, чтобы Вышинский был освобожден, чтобы мы понимали истинные причины его задержания", — добавил Карасин.

"Я не сторонник гипотетических построений "что может быть, если", — ответил он на вопрос о возможном обмене Вышинского. Говоря об обмене задержанными в целом, Карасин отметил, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова находятся в контакте.

"Эти контакты, я надеюсь, будут продолжены, и мы будем всячески поощрять к тому, чтобы они переходили в конструктивную тональность", — сказал замминистра.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.